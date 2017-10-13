Ракету-носитель «Рокот» со спутником Sentinel-5p запустят с космодрома Плесецк

Российскую ракету-носитель «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» и европейским спутником Sentinel-5p запустят с космодрома Плисецк в пятницу, 13 октября. Планируется, что «Рокот» запустят в 12:27 по московскому времени. В 13:45 космический аппарат должен будет отделиться от разгонного блока.

Sentinel-5 Precursor — спутник дистанционного зондирования Земли. Он станет уже шестым моделью из семейства Sentinel, запущенным в рамках программы Copernicus, пишет ТАСС. Предназначение аппарата — мониторинг химического состава атмосферы и, как следствие, изменения климата на Земле.

На модели установлено оборудование, которое позволяет автоматически брать из воздуха пробы озона, метана и других веществ, которые загрязняют воздух. На данный момент это новейший спутник, созданный на трех производствах компании Airbus. Уже в 2021 году на смену этому аппарату придет спутник второго поколения MetOp.