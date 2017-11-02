Рамзан Кадыров поддержал идею захоронения Ленина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался в поддержку идеи захоронения тела Ленина и головы Хаджи-Мурата.

При этом Кадыров отметил, что окончательное решение по этому поводу должен принять президент России Владимир Путин, — говорится в его сообщении в Telegram.

«Довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно», — написал Кадыров.

По его мнению, если по вопросу захоронения Ленина примут положительное решение, то это будет правильно с точки зрения истории. Кроме того, считает Кадыров, предать земле стоит и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, чья голова до сих пор находится в музее Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Такой отклик данный вопрос получил после заявления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая отметила, что когда-нибудь тело Ленина будет захоронено, но только после проведения референдума по данному вопросу.