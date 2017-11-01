Ранее закрытый пропуск на границе Крыма с Украиной восстановлен

Пропуск на трех автомобильных пунктах, которые расположены в северной части Крыма на границе с Украиной, полностью восстановлен.

Об этом в среду, 1 ноября, «Интерфаксу» рассказал сотрудник пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым.

Он подчеркнул, что на данный момент все пропускные пункты возобновили свою деятельность. Отмечается, что на границе Крыма с Украиной функционируют три пункта пропуска: «Перекоп», «Армянск» и «Джанкой».

Ранее издание сообщало, что работа пропускных пунктов была временно приостановлена. Причиной тому стали технические неполадки. Более подробную информацию представители ФСБ России предоставлять не стали.

В пятницу, 27 октября, «Практика» писала о том, что в Крыму представили проект экопоселения.