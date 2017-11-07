Раненные в Сирии журналисты НТВ вернулись в Россию

Корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, пострадавшие после разрыва фугаса при разминировании Дейр-эз-Зора в Сирии, вместе со съемочной группой вернулись в Россию на самолете телеканала. По данным Минобороны, ранения получили четверо журналистов НТВ и «Звезды», а также пятеро военных.

Как сообщает НТВ, самолет приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Ранее стало известно, что журналисты получили осколочные ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

«Из всех пострадавших самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина, — говорится в заявлении телеканала. — У него осколочные ранения живота, сломаны пальцы на руках и пробито ухо. У оператора Тимура Воронова также осколочные ранения и перелом ноги».

После разрыва фугаса пострадавших отвезли на авиабазу Хмеймим, где врачи оказали им помощь.

«Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ – Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала «Звезда» – Константину Худолееву и Дмитрию Стародобскому!», — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МВД Мария Захарова.

В данный момент пострадавших отвезли в госпиталь для дальнейшего лечения.