Расследованием ЧП с Ми-8 в Шпицбергене займутся российские специалисты

Директор норвежской государственной комиссии по расследованию транспортных инцидентов Виллиам Бертэуссен рассказал журналистам, что к месту крушения российского вертолета Ми-8 в районе Баренцбурга вылетела группа специалистов, состоящая из шести норвежцев, которые будут работать в сотрудничестве с российскими коллегами.

Эксперты будут совместно разбираться в причинах крушения, изучат все обстоятельства произошедшего ЧП, соберут как можно больше информации о происшествии и окажут всю возможную помощь в поисковой операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Бертэуссена. В настоящее время район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды.

Авиакатастрофа произошла 26 октября в Гренландском море в районе Шпицбергена. На борту находилось восемь человек. Вертолет был адаптирован для полетов в Северных широтах и принадлежал авиакомпании «Конверс Авиа», о чем ранее писала «Практика».