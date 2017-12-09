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09 декабря, в 13:16
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Расторгуев присоединился к движению Putin Team

Певец призвал поддержать флешмоб #РодинаГероев

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев вступил в команду Putin Team, которая организована в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сообщил в своем Instagram, призвав всех поддержать флешмоб #РодинаГероев. Расторгуев написал, что сегодня День героя. Он присоединился к команде Putin Team с инициативой, назвав этот проект «Родина героев». «Посмотрите ролики о героизме простых людей. Такие сюжеты о героях будут выкладываться в сообществе Putin Team», – отметил певец.

Артист заявил, что планирует запустить флешмоб #PодинаГероев. Он предлагает всем посетить монументы в честь выдающихся личностей в их городах и привести памятники в порядок. «Сделайте фото до и после уборки, а потом выложите ее в свои соцсети с хэштегом #РодинаГероев», – сказано в сообщении.

Таким образом Расторгуев предлагает отдать дань уважения людям, которые в прошлом совершили подвиг.

 


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