Разгадан секретный код короля Испании Фердинанда II

Ученые разгадали секретный код, который 500 лет назад создал король Испании Фердинанд II.

Расшифровка дает возможность узнать секреты правителя, сообщает The Sun. Секретный шифр был найден в письмах, которые содержали 200 странных символов и больше напоминали инопланетный язык.

Код SECRET, который использовал испанский король для переписки с одним из своих военных командиров, расшифровали через 500 лет. Испанское разведывательное агентство смогло решить этот код и раскрыть содержание его переписки.

Письма относятся ко времени Неапольской войны в первые несколько лет 1500-х годов, когда король Людовик XII Франции сражался против Фердинанда за контроль над южной Италией. В письмах Фердинанда к Гонсало-де-Кордоба содержится инструкции по стратегии военных кампаний в Италии.