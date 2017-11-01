Речь Нобелевского лауреата Боба Дилана выпускают в книжном формате

В свет вышла новая книга, за основу которая взята Нобелевская лекция американского музыкального исполнителя Боба Дилана.

Как сообщает Spin, Дилан получил Нобелевскую премию по литературе в прошлом году. Отмечается, что для получения престижной награды он должен был выступить с речью, однако в результате представил только ее запись.

На данный момент издательство Simon & Schuster выпускает текстовый вариант той самой речи Боба Дилана. Книга уже доступна доступна, причем в двух версиях — коллекционной и стандартной.

Ранее «Практика» информировала о том, что Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе в 2017 году, а также писала о том, что спрос на произведения обладателя Нобелевской премии по литературе в текущем году вырос во всем мире.