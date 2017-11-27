Регионам выделят 55 млрд рублей до конца года

Президент России Владимир Путин дал распоряжение выдать регионам бюджетные кредиты общей суммой до 55 миллиардов рублей.

Как передает “Интерфакс”, соответствующие поправки были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.

Как говорится в документе, до конца текущего года правительством решено направить на помощь регионам средства в пределах неиспользованных бюджетных ассигнований.

Кроме того, принята еще одна поправка в бюджет, которая касается продления до 1 января 2020 года возможности превышения установленных ограничений в отношении предельного объема государственного регионального или муниципального долга.

Если он составляет более 100 процентов регионального или местного бюджета, правительство РФ вправе установить меры ответственности, применяемые к органам государственной власти соответствующих субъектов РФ.