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27 ноября, в 22:43
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Регионам выделят 55 млрд рублей до конца года

Средства будут направлены в качестве бюджетных кредитов

Президент России Владимир Путин дал распоряжение выдать регионам бюджетные кредиты общей суммой до 55 миллиардов рублей.

Как передает “Интерфакс”, соответствующие поправки были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.

Как говорится в документе, до конца текущего года правительством решено направить на помощь регионам средства в пределах неиспользованных бюджетных ассигнований.

Кроме того, принята еще одна поправка в бюджет, которая касается продления до 1 января 2020 года возможности превышения установленных ограничений в отношении предельного объема государственного регионального или муниципального долга.

Если он составляет более 100 процентов регионального или местного бюджета, правительство РФ вправе установить меры ответственности, применяемые к органам государственной власти соответствующих субъектов РФ.


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