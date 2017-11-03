Регистрация на Большой этнографический диктант открыта до 5 ноября

В пятницу, 3 ноября, по всей Российской Федерации, а также в некоторых странах Европы и СНГ началась международная просветительская акция Большой этнографический диктант, который пишут даже в самых необычных местах.

Как сообщает официальный интернет-портал акции, пройти онлайн-тест может любой желающий, а регистрация на него доступна с 3 ноября с 10:00 по московскому времени до 5 ноября до 23:59 по московскому времени.

Стометровая башня Согласия в Магасе стала одной из площадок, где 3 ноября в Ингушетии писали ежегодный общероссийский диктант, передает ТАСС.

По информации РИА Новости, одной из самых необычных площадок тестирования в столице Заполярья стал борт дизель-электрического ледокола ФГУП «Росморпорт» «Владивосток».

Стоит отметить, что данный тест писали не только на Земле, но и в космосе. Как пишет «Лента.ру», команда Международной космической станции (МКС) также приняла участие в Большом этнографическом диктанте.

Ранее «Практика» информировала о том, что руководитель ФАДН признался, что Большой этнографический диктант вызвал трудности даже у него.