Рейтинг блока Меркель упал до уровня 2011 года‍

Социнститут Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag провел опрос и выяснил, что рейтинг консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), от которого выдвинута кандидатом в канцлеры Ангела Меркель, упал до самого низкого уровня за последние шесть лет.

Издание сообщает, что такой рейтинг (31%) в еженедельных опросах Emnid был зафиксирован в последний раз у консерваторов в 2011 году. Однако другие партии также не могут похвастаться высокой поддержкой населения.

Так, за социал-демократов готовы проголосовать 21% респондентов, свободная демократическая партия набрала 11%, Левая партия и «зеленые» — 10%, в то время как «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой 12% респондентов. В опросе участвовали порядка 2 тысяч жителей ФРГ, обладающих правом голоса.

Ранее «Практика» писала о том, что согласно данным экзитпола, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает на выборах в новый Бундестаг Германии.