Счастливые города: рейтинг возглавила Москва

Рейтинговое агентство составило список лучших для жизни регионов России по итогам 2017 года, оценив каждый из них по 72 показателям. В топ-3 рейтинга попали Москва, Санкт-Петербург, а также Московская область. Замкнули список Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия и Республика Тыва. Эксперты отмечают улучшение жизни в большинстве регионов по сравнению с аналогичными показателями 2016 года.

Составляющие высокого уровня жизни

Качество жизни является важнейшим социальным показателем, демонстрирующим степень удовлетворения потребностей человека. Составляя рейтинг, специалисты оценили регионы по 72 показателям, объединенным в 11 групп, каждая из которых соответствует определенному аспекту жизни. Так, им потребовалось проанализировать жилищные условия, рынок труда, уровень доходов, экологические и климатические условия, демографические параметры, развитие инфраструктуры, уровень образования и другие признаки, характеризующие качество жизни. Для исследования эксперты использовали доступную информацию из федеральных ведомств и других организаций.

Уровень жизни растет

И хотя первые и последние десятки регионов в целом сохранили свои позиции, большинство регионов продемонстрировали рост рейтингового балла.

Наиболее ярко улучшение наблюдается в Крыму, республика поднялась сразу на 11 позиций – с 66 на 55 место, увеличив свой балл на 4,27 пункта. При этом в рейтинге 2015 года она занимала 76 место. Также высокий рост показал Ямало-Ненецкий автономный округ, который увеличил свой средний балл на 4,27 пункта и поднялся с 24 на 16 место рейтинга.

Тем не менее есть регионы, чей рейтинг наоборот снизился. В первую очередь это связано с отношением доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, а также возросшим уровнем безработицы.

Мнение общественности

Граждане к рейтингу отнеслись противоречиво. Города, возглавившие список, для большинства стали очевидными – как никак, столица и “культурная столица” страны. Однако остальные позиции вызвали споры. Причем жители одних и тех же городов отмечали как заниженную, так и завышенную позицию своего региона, обвиняя составителей рейтинга в недостоверной информации.

Многие пользователи сетуют на низкий уровень жизни, отмечая высокие цены и низкие зарплаты. При этом другие отрицают такое положение дел, вспоминая растущее количество машин на улицах и покупателей в торговых центрах.

“Чушь какая то, ничего ни у меня, ни у моих знакомых не улучшилось”, – написал Максим Протасов.

“Я не знаю про жизнь во всей России, я живу в определенном городе и бываю в некоторых других.. Кто хочет жить – тот и живет… Кто хочет – выживает… Это выбор личностный… Я живу хорошо, город строится, дороги делаются, спорткомплекс, школы и торговые центры тоже открываются… Что-то очень плохой и нищей жизни не вижу!” – прокомментировала рейтинг Ольга Короткова.