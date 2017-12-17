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17 декабря, в 12:13
Новости

Рейтинг Макрона вырос на 10 процентов

Президента поддерживают более 50 процентов французов

Рейтинг главы Франции Эммануэля Макрона вырос на 10 процентов за два месяца, сообщают РИА Новости.

Исследование проводилось французским центром Ifop для еженедельного журнала Journal du Dimanche. По результатам опроса, в декабре больше 50 процентов жителей одобряют политику Макрона. В исследовании приняли участие почти две тысячи человек.

Известно, что по результатам аналогичного опроса в октябре только 42 процента французов поддержали лидера.

Как отмечает Фредерик Даби, генеральный директор исследовательского центра Ifop, проводившего опрос, никому из предшественников Макрона не удавалось так успешно преодолевать кризис популярности.


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