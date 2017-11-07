Реконструкция военного парада 1941 года прошла в Москве

Во вторник, 7 ноября, в Москве на Красной площади прошла реконструкция военного парада 1941 года.

Участников мероприятия приветствовал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС. Реконструкция создана для того, чтобы напомнить россиянам о героических моментах, храбрости защитников Москвы, которые после парада отправились на фронт.

Сергей Собянин поздравил москвичей с 76-й годовщиной легендарного парада. 76 лет назад по Красной площади шла Красная Армия. Солдаты шли на фронт, чтобы побороть врага. Мэр Москвы отметил, что столица помнит каждого героя.

В их честь по Красной площади прошли внуки и правнуки солдат Красной Армии. «От имени москвичей хочу выразить благодарность. Дорогие ветераны, желаю вам сил и здоровья!», — сказал Собянин.

Мэр столицы напомнил, что в 1941 году командовал парадом генерал Павел Артемьев, в честь которого недавно была названа одна из улиц Москвы.