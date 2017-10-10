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10 октября, в 13:27
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Реновация жилья обойдется Москве в 400 млрд рублей

В программу войдут 5177 домов

Мэр Москвы Сергей Собянин на расширенном заседании городского правительства заявил о том, что в бюджете города впервые прописана сумма расходов, связанная с реализацией программы реновации. По его словам, правительство столицы России уже выделило на это 400 миллиардов рублей.

Собянин уточняет, что названая им сумма заложена в бюджет сразу на четыре года. Средства помогут реализовать все планы, которые были озвучены москвичам по программе и переселению их из ветхого жилья, сообщает РИА Новости.

В начале августа правительство Москвы утвердило требования к улучшенной отделке равнозначных жилых помещений, предоставляемых взамен квартир в домах, включенных в программу реновации.

Входные двери в домах будут металлические, утепленные, с повышенной звукоизоляцией, окрашенные, с глазком, замками и ручкой. Окна — деревянные или ПВХ-стеклопакеты, энергосберегающие, двухкамерные, оснащенные москитными сетками и подоконниками белого цвета.

Ранее «Практика» писала о том, что московское правительство завершило формирование программы реновации.


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