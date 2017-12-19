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19 декабря, в 22:56
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Ресторан в США извинился после фото Трампа-младшего с печеньем

Американским пользователям соцсетей не понравилось поведение сына президента

Владелец ресторана в Далласе публично извинился после общественной реакции на фото, сделанное в заведении. На снимке сын президента США Дональд Трамп-младший и сенатор Тед Круз позируют с печеньем, на котором глазурью нарисован экс-президент США Барак Обама.

Трамп-младший и Тед Круз отмечали день рождения одного из постоянных клиентов, как передает New York Post. Фото было опубликовано в инстаграме сына президента. Пользователи соцсетей резко раскритиковали снимок, посчитав его издевательским. Ресторану пригрозили бойкотом.

Владелец заведения был вынужден принести публичные извинения. Он заявил, что печенье с Обамой было выпечено и куплено где-то еще. Ресторатор добавил, что верит во всеобщие ценности уважения и толерантности.


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