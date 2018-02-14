Режиссер “Коллектора” снял короткометражку о школьнике

Режиссер Алексей Красовский представил камерный короткометражный фильм “Экстремист”, повествующий о пропасти между поколениями.

Фильм длится около семи минут. Сюжет основан на том, что директриса школы отчитывает сходившего на митинг ученика, утверждая, что так он не сможет ничего не исправить. Видео было опубликовано на Youtube и собрало за сутки почти восемь с половиной тысяч просмотров.

Отметим, что режиссер короткометражного фильма Алексей Красовский в конце 2016 года выпустил картину “Колектор”, в которой снялся Константин Хабенский. Фильм пользовался значительной популярностью у зрителей и получил множество номинаций и наград.