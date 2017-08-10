Режиссер Серебренников получил престижную европейскую театральную премию

Российский режиссер Кирилл Серебренников стал лауреатом престижной театральной премии «Европа – новая театральная реальность». Награду вручат в Риме в декабре.

Об этом РИА Новости сообщила помошница режиссера. Она рассказала, что премия «Европа — театру» является одной из самых престижных в области театрального искусства. Награда была учреждена в 1986 году, а с 1990 года совместно с ней вручается премия «Европа — новая театральная реальность» за творческий поиск. По словам помошницы режиссера, ее вручают тем, кто «находится в зените своей театральной славы».

Премию ранее получали театральные легенды Питер Брук и Гарольд Пинтер. В этом году, кроме Серебренникова, одним из лауреатов стал знаменитый актер Джереми Айронс.

В России Кирилл Серебренников проходит свидетелем по делу о хищении бюджетных средств. «Практика» накануне сообщала о показаниях одного из фигурантов дела против Серебренникова.