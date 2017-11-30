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30 ноября, в 19:29
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Резиденция Януковича “Межигорье” перешла в собственность Украины

Ей будет предоставлен статус объекта природно-заповедного фонда

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил, что резиденция бывшего президента страны Виктора Януковича “Межигорье” окончательно перешла в собственность государства.

“Поставлена окончательная точка в деле “Межигорье”. Высший хозяйственный суд Украины принял решение, которым указанная резиденция переходит в собственность государства. Минприроды инициирует предоставление “Межигорью” статуса объекта природно-заповедного фонда, что навсегда откроет эту территорию для людей, позволит обеспечить уход за редкими животными и растениями и сделает эту территорию образовательным и научным центром”, – написал он в Facebook.

Виктор Янукович занимал резиденцию “Межигорье”, которая расположена в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, с 2002 года по 2014 год. Комплекс имеет площадь в 140 гектаров и огорожен пятиметровым забором по периметру. На его территории расположены яхтенный причал, конный клуб, тир, теннисный корт, охотничьи угодья и развлекательные комплексы.

Ранее «Практика» сообщала о том, что Виктор Янукович надеется на возврат Крыма Украине.


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Алла
Гость
Алла

Решение, принято. И точка поставлена. Но только вот, то что было ценного в этом памятнике воровства олигархов, уже и то растянули по карманам. Природно-заповедный фонд “Межигорье”, как памятка о том, что золотой батон никого не спасёт от бегства!

22 дней 18 часов назад