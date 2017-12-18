Резолюция по Иерусалиму нашла поддержку со стороны Великобритании и Франции

Великобритания и Франция поддержали проект резолюции Совета Безопасности ООН, который направлен против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Как сообщает ТАСС, об этом заявили представители двух стран при ООН Мэттью Райкрофт и Франсуа Делаттр. Франция объяснила свою позицию тем, что это может послужить решением палестино-израильского конфликта путем создания двух независимых государств. По мнению представителя Франции, вопрос о статусе Иерусалима должен решаться в ходе прямых переговоров между сторонами.

Мэтью Райкрофт озвучил аналогичную позицию со стороны Великобритании, отметив, что проект резолюции, предложенный Египтом соответствует их давним позициям и резолюциям Совета Безопасности ООН. Дипломат призвал все стороны в регионе сделать усилия для “достижения прочного мира”, и воздержаться от насилия.

Данный проект был распространен в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе. В нем говорилось о требовании к странам “не признавать никаких действий или мер”, противоречащих резолюциям СБ и призыве “воздержаться от создания дипломатических миссий в Иерусалиме”. Резолюция стала ответом на заявление президента США Дональда Трампа 6 декабря о том, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля. Американский лидер распорядился перенести в Иерусалим посольство США.