Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 23:35
Новости

РФ предложила Мексике использование своих нефтяных технологий

Также предполагается российско-мексиканская работа на шельфе

Минпромторг РФ предложил Мексике использовать российские разработки и оборудование для добычи углеводородов. Более того, речь зашла о совместных разработках на шельфе.

Самые большие перспективы в сфере добычи и переработки сырья представляются в части добычи углеводородов на шельфах России и Мексики, пишет ТАСС со ссылкой на Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли РФ. Также он подчеркнул, что Россия работает над созданием уникальных технологий и проектированием шельфовой добычи, а также транспортировке углеводородов.

Еще один важный момент, который подметил Мантуров, схожесть структуры экономики России и Мексики. Наиболее перспективным на данный момент считается освоение новых линий промышленной и технологической кооперации, а также инвестиционного партнерства в этих странах.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
вчера в 14:12
Россия и Мексика обсуждают соглашение на ремонт вертолетов Ми-17
Новости
19 сентября, в 22:26
В Мексике произошло сильное землетрясение
Новости
12 октября, в 08:55
Самое интересное в Белгороде, Красноярске и на Южном Урале за среду, 11 октября

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо