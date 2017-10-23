РФ предложила Мексике использование своих нефтяных технологий

Минпромторг РФ предложил Мексике использовать российские разработки и оборудование для добычи углеводородов. Более того, речь зашла о совместных разработках на шельфе.

Самые большие перспективы в сфере добычи и переработки сырья представляются в части добычи углеводородов на шельфах России и Мексики, пишет ТАСС со ссылкой на Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли РФ. Также он подчеркнул, что Россия работает над созданием уникальных технологий и проектированием шельфовой добычи, а также транспортировке углеводородов.