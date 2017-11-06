РГО и «Российский учебник» улучшат качество пособий по географии

Во время третьего фестиваля РГО, который проходит в московском Центральном доме художника с 3 по 12 ноября, первый вице-президент Русского географического общества (РГО) Николай Касимов и глава корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин подписали соглашение, согласно которому они совместно будут работать над улучшением качества школьных пособий по географии.

Соглашение было подписано в понедельник, 6 ноября, сообщает ТАСС. Касимов рассказал, что РГО начало работать над масштабной проверкой школьных учебников географии, атласов и карт, по итогам которой они будут отредактированы. Таким образом планируется значительно повысить качество учебных материалов и привлечь интерес молодежи к изучению географии.

Также отмечается, что сотрудничество направлено на популяризацию фенологического и географического образования, формирование интереса к природному и историко-культурному наследию России, а также на поддержку преподавателей.