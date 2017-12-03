Рисунки с фронта расскажут о судьбах участников ВОВ

В России запускают проект “Фронтовые портреты. Судьба солдата”.

Инициатива призвана помочь родственникам погибших в дни Великой Отечественной войны солдат и офицеров восполнить пробелы в семейной истории, передает ТАСС.

Члены поисковых организаций займутся идентификацией военнослужащих на сохранившихся фронтовых рисунках, чтобы потом передать копии портретов родным погибших.

Данный проект пройдет в рамках международной конференции “Судьба Солдата: теория и практика архивных исследований”, с предложением о его запуске выступили представители комиссии по развитию добровольчества и патриотического воспитания Волгоградской области, подготовившие выставку рисунков фронтовых художников, которые рисовали своих сослуживцев во время войны.

Сообщается, что один из поисковиков, посетивших данную выставку, смог выяснить судьбу всех, кто был запечатлен на рисунках.

Подобная работа работа по увековечиванию памяти об участниках Великой Отечественной войны ведется не только в России, но и в других странах, особенно в странах СНГ.