Роботы будут решать проблемы с заемщиками Сбербанка

На IT-форуме Sberbank In-Memory Computing Day стало известно, что Сбербанк нашел новый способ борьбы с проблемными заемщиками. Работать с ними будут роботы. Сбербанк уже начал тестировать робоэдвайзинг — автматизированную платформу, которая предоставляет финансовые консультации, помогает клиентам и управляет инвестициями. Также сейчас тестируют новую банковскую платформу, которая основана на технологиях распределительных вычислений.

Теперь скорость разработки банковских продуктов существенно увеличится, сообщает Life. Кроме того, ожидается, что уровень автоматической обработки транзакций заметно повысится. В первое время и старая, и новая платформы будут работать одновременно. Это поможет спокойно перенести непростой этап перехода и сделает его незаметным для клиентов.

В Сбербанке подчеркнули, что сейчас роботы принимают большое количество решений — как минимум, половину от тех, что еще пять лет назад принимали люди.