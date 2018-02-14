Роботы научились у тараканов преодолевать препятствия

Американские разработчики научили роботов-тараканов перешагивать ямы и преодолевать возвышенности.

Как сообщает портал N+1, ряд экспериментов был проведен учеными частного исследовательского университета имени Джона Хопкинса. Технику маневров для обучения роботов инженеры позаимствовали у настоящих живых тараканов.

Роботараканов оснастили специальным хвостом, позволяющим поднимать переднюю часть корпуса во время приближения к препятствию.

Выяснилось, что способность преодолеть препятствие зависит от скорости таракана, наклона его тела и угловой скорости вращения при отклонении корпуса вверх.

Также исследователям удалось создать модель, которая на основании выявленных закономерностей может предсказывать вероятность преодоления роботараканом того или иного препятствия.