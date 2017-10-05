Родовые угодья на севере УрФО вырубил местный житель

На территории родового угодья на севере УрФО зафиксирована незаконная вырубка сосновых деревьев.

Об этом сообщает портал «Новости Урала» со ссылкой на представителя ОМВД России по Сургутскому району. В родовых угодьях были выявлены следы деятельности злоумышленника, который занимался вырубкой деревьев.

Полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель Свердловской области 1982 года рождения.

Как выяснили следователи, мужчина в течение первых четырех месяцев 2017 года без порубочного билета вырубил восемь сосен. Незаконная деятельность нанесла ущерб угодьям в размере 55 тысяч рублей.

На злоумышленника возбудили уголовное дело. Его могут осудить на четыре года тюремного заключения с присуждением штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей. С мужчины взята подписка о невыезде.