Рой Джонс ведет переговоры о новом поединке

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший не планирует завершать спортивную карьеру и в настоящий момент ведет переговоры о новом поединке. Об этом боксер рассказал агентству ТАСС.

По словам Роя Джонса, возможно, что его следующий бой будет против одного из бойцов ММА. Также ранее спортсмен заявлял, что может выйти на ринг против Андерсона Силвы – бойца смешанных единоборств из Бразилии.

Напомним, что 48-летний боксер в 2015-м году принял российское гражданство. Рой Джонс-младший – первый в мире спортсмен, которых становился чемпионом мира по боксу сразу в четырех весовых категориях: 72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг и 90,8 кг. За свою карьеру боксер одержал 65 побед, 47 из которых – нокаутом.

Последний бой Роя Джонса состоялся в феврале, тогда он победил американского боксера Боба Ганна.