«Рокетбанк» и «Открытие» восстановили работу

Банк «Открытие» и входящий в его состав «Рокетбанк» восстановили работу сети банкоматов и операций по картам клиентов после сбоев, произошедших в субботу вечером.

Накануне клиенты банков столкнулись со сбоем в банкоматах учреждения, также не работали пластиковые карты, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«В настоящее время полностью восстановлена работа банкоматной сети, также возобновлено проведение операций с банковскими картами. В полном объеме работают «Рокетбанк» и Точка», входящие в состав группы «Открытие»», — сказано в сообщении.

Часть банкоматов в некоторых регионах России и часть карт временно не работали из-за повреждения двух кабелей рабочими, ведущими ремонт на Смоленской площади.

Руководство компании изучает причины аварии и планирует обращаться в суд для защиты своих интересов.