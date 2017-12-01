Роль СМИ возросла в формировании общественного мнения

Средства массовой информации формируют у пользователей соцсетей позитивную новостную повестку.

Такие результаты были показаны на экспозиции Карачаево-Черкесии в рамках пятого юбилейного форума СМИ Северного Кавказа, сообщает ТАСС.

Гостями форума стали министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Они изучили работу объединенной редакции КЧР, которая рассказывала читателям о главных событиях форума.

Глава Ингушетии отметил, что с каждым годом роль СМИ в формировании общественного мнения возрастает. Он выразил благодарность журналистам за их оперативность и освещение важных мероприятий, проходящих в Карачаево-Черкесии и Ингушетии.

В этом году экспозиция СМИ Карачаево-Черкесии посвящена 25-летию республики. На ней представлены детские журналы и праздничные выпуски республиканских газет на разных языках народов, которые проживают в регионе.

Пятый форум СМИ проходит в Магасе и продлится до 2 декабря. В мероприятии принимают участие более 700 журналистов, блогеров и представителей экспертного сообщества.