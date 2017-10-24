Роман Алехин подчеркнул проблему доступности внутреннего туризма России

Основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин рассказал, что для развития внутреннего туризма нужна качественная инфраструктура отдыха и развлечений, а также доступность туристических зон.

«В России, к сожалению, остается большая проблема с доступностью внутреннего туризма. Авиасообщение работает только для больших городов, а из небольших мест добраться до туристических центров можно только с пересадкой. Кроме этого, цены на авиаперелеты внутри страны остаются дороже, чем слетать за границу. И это необходимо решать в первую очередь», — сказал эксперт.

По мнению Алехина качество отдыха и развлечений необходимо тоже постоянно повышать. Для этого нужно выработать системный подход в государственной поддержке внутреннего туризма.

В госпрограмме, отмечает эксперт, необходимо предусмотреть сохранение и реставрацию памятников архитектуры, повышение стандартов качества ресторанов, отелей, а также туристических маршрутов, финансовую поддержку центров этнотуризма и мест, где сохранились национальные ремесла и колорит России.