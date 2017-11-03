Роман Алехин: тело Ленина пора захоронить

Основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин эксклюзвино для «Практики» прокомментировал предложение российских политиков предать земле тело Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади.

Эксперт по маркетингу убежден, что Ленина пора захоронить. Он пояснил, что считает так не только с точки зрения верующего человека, но и с позиции рационально мыслящего гражданина.

Ленин в Мавзолее уже не является символом чего-то важного для современного общества, он просто олицетворяет определенную эпоху страны, длительную, но довольно неоднозначную для общества. И если раньше он был каким-то объединяющим звеном всего народа СССР, то сегодня его наоборот винят во всем, что происходило и происходит в нашей стране, так как считают убийцей царя, которого настолько боготворят, что в итоге причислили к лику святых.

Но чтобы не вносить дополнительный разлад в общество и удовлетворить желания всех интересантов — и православных, и коммунистов — его необходимо захоронить на Красной площади, а Мавзолей сделать музеем эпохи, предлагает Алехин.

Кроме того, в музее можно положить в гроб восковую фигуру как напоминание о том, что Ленин пролежал в нем около 100 лет.

«Думаю, такой вариант будет одобрен большинством и сохранит историческую и культурную значимость Мавзолея как для граждан так и для туристов», — добавил эксперт.

Напомним, ранее «Практика» писала о том, что Валентина Матвиенко и Рамзан Кадыров высказали свое мнение по вопросу захоронения тела Ленина.

Также депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Геннадий Зюганов не остались в стороне и дали свой комментарий касательно слов главы Чеченской Республики.

При этом все политики подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу должен принять Владимир Путин.