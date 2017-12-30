Роналду после окончания карьеры будет снимать фильмы

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду после окончания футбольной карьеры планирует открыть свой бизнес и снимать фильмы.

Об этом он рассказал в интервью бывшему нападающему сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, сообщает Лента.ру. «Я хочу снимать фильмы. У меня есть отели, тренажерные залы, линия одежды. Я вижу себя бизнесменом. Прямо сейчас я сфокусирован на игре. Моя жизнь после футбола будет прекрасной. Я буду получать удовольствие от всего, что делаю», — сказал Роналду.

В декабре 2017 года португалец попросил руководство «Реала» продать его в следующем году за 100 миллионов евро. Об этом он уведомил заинтересованных в нем «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

В августе Криштиану Роналду открыл два отеля совместно с гостиничной группой Pestana. Один из них расположен а престижном районе Лиссабона.