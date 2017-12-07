Роналду в пятый раз выиграл «Золотой мяч»

Нападающий сборной Португалии и испанского “Реала” Криштиану Роналду уже в пятый раз стал обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года – “Золотой мяч”.

В 2017 году на это звание претендовали 30 игроков. Второе место досталось Лионелю Месси (Аргентина, «Барселона), третье – Неймару (Бразилия, «Барселона/ «ПСЖ»), сообщает Life. Карим Бензема (Франция, «Реал») занял 25-место, 30-е досталось Филиппе Коутиньо (Бразилия, «Ливерпуль»).

Криштиану Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Ранее португалец был признан футболистом года по версии ФИФА и лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее Praktika.ru писала о том, что Криштиану Роналду приедет на ЧМ-2018 в Россию.