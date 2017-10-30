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30 октября, в 20:42
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Росавиация приостановила лицензию «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания ищет инвестора

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа», дающий компании право на выполнение полетов, однако перевозчик, если справится с трудностями, может возобновить лицензию, пояснил министр транспорта РФ Максим Соколов.

В случае если у авиакомпании критические проблемы и у нее нет возможности их исправить и продолжать безопасно выполнять полеты, сертификат аннулируется и восстановлению не подлежит, сообщает ТАСС.

В «ВИМ-Авиа» намерены продолжать работу и в настоящее время ищут инвесторов для возобновления деятельности. Одним из них может стать бывший управляющий инвестфондом TPG Aurora Борис Карлов, который стоял за идеей возобновить деятельность «Трансаэро».

В качестве второго претендента называется бизнесмен Александр Лебедев — бывший акционер «Аэрофлота» и бывший владелец авиакомпании Red Wings. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, есть и третий кандидат, однако его имя он не назвал.

Ранее «Практика» писала о том, что Следственный комитет России возбудил дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-Авиа».


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