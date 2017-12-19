Роскачество провело экспертизу iPhone X

Роскачество вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело экспертизу iPhone X.

Эксперты проверили смартфон по 274 параметрам, включая проверку на прочность, водонепроницаемость и скорость зарядки, сообщает Известия. По результатам тестов среди 310 смартфонов iPhone X занял 11 место. По прочности iPhone X оказался на шестой позиции снизу, получив 2,9 балла при максимальном 5,5.

«Однозначно этот телефон не стоит ронять: после 50 поворотов трубы у iPhone X сломался экран — на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов разбилась задняя панель, а дисплей совсем перестал работать», — сказали в ведомстве. Прочность аппарата проводили при помощи вращающейся трубы, внутрь которой с высоты в 80 см в режиме звонка кидали телефон 100 раз.

В первую четверку по итогам всех тестов попали смартфоны компании Samsung – S8, S8+, S7, Note 8, однако за надежность работы памяти они получили только 4 балла из 5,5. iPhone 8 и 8 Plus, в свою очередь, получили 5 и заняли пятое и шестое место в общем рейтинге.