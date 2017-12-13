Роскомнадзор может заблокировать Twitter в России

Роскомнадзор направил в Twitter предписание о блокировке сервиса в России, если аккаунт движения «Открытая Россия» не будет удален в ближайшее время.

Об этом сообщается на сайте движения со ссылкой на присланное от Twitter письмо. «Уведомляем, что согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации информация, размещенная на информационном ресурсе https://twitter.com‚ содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», – сказано в уведомлении.

Согласно документу Роскомнадзора, доступ к информационному ресурсу Тwitter ограничивается операторами связи на территории РФ.

Twitter, в свою очередь, прислал Открытой России официальное уведомление о получении запроса. Российское общественное сетевое движение ответило, что не занимается распространением информации с нарушением закона через соцсети и считает действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора политическим давлением.