Роскомнадзор намерен вдвое сократить число записей в черном списке

Роскомнадзор собирается уже к ноябрю текущего года вполовину сократить число записей в Едином реестре запрещенных интернет-порталов (черном списке).

Об этом газете «Известия» сообщил глава управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис Пальцин. Он пояснил, что речь идет о ликвидации пометок об одном и том же сайте, которые были включены в реестр различными государственными учреждениями.

Отмечается, что подобного рода чистка будет проведена в связи с тем, что емкость реестра ограничена. По предварительным данным, в общей сложности в этот список можно включить порядка миллиона записей.

Пальцин рассказал, что, по данным операторов связи, после внесения в реестр 200-300 тысяч ресурсов он забьется. В связи с этим Роскомнадзор собирается ликвидировать дублированные и неактуальные пометки в списке.

Известно, что на данный момент у ведомства нет полномочий самостоятельно устанавливать способы блокировок сайтов и проводить чистку базы данных, однако такую возможность Роскомндазор получит 1 ноября 2017 года.