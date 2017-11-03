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Роскомнадзор направил в Google запрос после обращения ФАН

Поисковик перестал выдавать материалы Федерального агентства новостей

Роскомнадзор направил в Google официальный запрос на разъяснение ситуации о том, почему Google News перестал выдавать материалы Федерального агентства новостей.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что ФАН — официально зарегистрированное СМИ, а ведомство стоит на страже свободы слова и препятствует любым проявлениям цензуры, пишет ТАСС. Леонид Левин, председатель комитета комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи подчеркнул, что надеется на исчерпывающие разъяснения от компании Google.

Исключение ФАН из выдачи «Google Новости» вызывает у него серьезную озабоченность — он предполагает, что Google превращается в пропагандистский инструмент.


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