Роскомнадзор объяснил причины возможной блокировки Twitter в России

Роскомнадзор специально для Рraktika.ru прокомментировал возможную блокировку социальной сети Twitter в России.

«По требованию Генпрокурора Роскомнадзор обязан ограничить доступ к интернет-ресурсу с материалами иностранной или международной неправительственной организации, нежелательных на территории РФ», – пояснили в ведомстве.

Действие Федерального закона распространяется на все интернет-ресурсы, даже СМИ. «Обращаем внимание, что если подобные материалы распространяются на стороннем ресурсе, в том числе на сайте СМИ, Роскомнадзор должен заблокировать доступ и к этим ресурсам», – пояснили в Роскомнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что в России признаны нежелательными 11 организаций, блокировке подлежат более 20 интернет-ресурсов с материалами организаций, признанных в России нежелательными.

Напомним, что в среду, 13 декабря, Роскомнадзор направил в Twitter предписание о блокировке сервиса в России, если соцсеть не удалит аккаунт движения «Открытая Россия».