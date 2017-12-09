Роскомнадзор ограничил доступ к более 40 «зеркалам» торрент-трекеров

Роскомнадзор принял ограничительные меры в отношении более 40 «зеркал» торрент-трекеров, выполнив решение Мосгорсуда.

Об этом сообщается на сайте ведомства. В сообщении сказано, что меры по прекращению доступа в России к 41 «зеркалам» торрент-трекеров приняты в рамках реализации «антипиратского» закона.

Ранее Мосгорсуд распорядился заблокировать эти копии сайтов на постоянной основе, так как на них неоднократно размещали информацию с нарушением авторских прав.

По решению Минкомсвязи России «зеркалами» признали копии торрент-трекеров: rustorrents (9 «зеркал»); rutor (18 «зеркал»); nnm-club (5); rutracker (5); goldenshara (2) и torrentino (2). К ним ограничивают доступ операторы связи.

Законодательная норма по ограничению доступа к «зеркалам» пиратских сайтов действует с октября 2017 года. Решения о том, что сайт является копией пиратского ресурса принимает Минкомсвязи России.