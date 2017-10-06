Роскомнадзор основал новый департамент по ограничению доступа к анонимайзерам

В подведомственном Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) появилось новое отделение, которое занимается исследованием возможности блокировки различных интернет-порталов.

Об этом газете «Известия» рассказал председатель ведомства Александр Жаров. Он отметил, что данный департамент проводит эксперименты, а также изучает способы ограничения доступа к сайтам, включая анонимайзеры и VPN-сервисы.

Жаров пояснил, что на данный момент сотрудники департамента тренируются блокировать все порталы, доступ к которым в обязательном порядке должен быть ограничен, если эти ресурсы нарушают закон Российской Федерации.

Кроме того, он заявил, что новое подразделение пытается понять поведение нарушителей, которые обходят блокировки Роскомндазора и пытаются подорвать логику действия системы ограничений.

По словам главы ведомства, сейчас идет подготовка ко вступлению в законную силу ряда норм о регулировании интернета, в связи с чем и понадобился новый департамент.

Ранее «Практика» писала о том, что Роскомнадзор планирует вдвое сократить число записей в черном списке.