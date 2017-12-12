Роскомнадзор отрицательно относится к проекту “Ладошки” Сбербанка

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на семинаре-совещании уполномоченных по правам человека и правам ребенка в субъектах РФ в Аносино (Подмосковье) рассказал, что негативно относится к проекту “Ладошки”, который Сбербанк предлагает использовать в школах. Биометрическая система считывает индивидуальный рисунок вен и позволяет оплачивать питание или контролировать вход и выход ребенка из учебного заведения, прикладывая ладонь к специальному сканеру.
Как сообщает РИА Новости, глава Роскомнадзора считает биоидентификацию опасной историей, потому что биометрические данные являются не только личным, но и национальным достоянием.
“У меня было несколько разговоров с руководством Сбербанка, и моя позиция заключается в следующем: этот вопрос требует публичного обсуждения… – сказал Жаров. – Отношение к проекту “Ладошки” у меня отрицательное, мы находимся в дискуссии, и сейчас по закону его не должно быть, по крайней мере, школы мы по этому поводу наказываем”.
Ранее Praktika.ru писала, что Роскомнадзор заблокировал более 40 «зеркал» торрент-трекеров.
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нет там ничего опасного, если использовать эту систему во благо.
вход по ладошке в школе? почему нет-то? для родителей эта система – контроль за ребенком вне стен дома, уверенность в том, что он поел, и знать ЧТО он поел.
Если все так здорово, то почему нет такого продвинутого способа авторизации на БАНКОМАТАХ СБЕРБАНКА? А уж про “контроль, что поел ребенок”… Вася всегда сможет поделиться с Петей. Даже если Васе этого и не хочется. Можете считать меня параноиком, но все равно интересно узнать, с какой целью коммерческий банк собирает биометрические данные несовершеннолетних. Особенно, после того, как Пентагон собирал спинальную жидкость россиян.
однако….дима участвует в проекте с айфоном ?