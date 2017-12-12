Роскомнадзор отрицательно относится к проекту “Ладошки” Сбербанка

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на семинаре-совещании уполномоченных по правам человека и правам ребенка в субъектах РФ в Аносино (Подмосковье) рассказал, что негативно относится к проекту “Ладошки”, который Сбербанк предлагает использовать в школах. Биометрическая система считывает индивидуальный рисунок вен и позволяет оплачивать питание или контролировать вход и выход ребенка из учебного заведения, прикладывая ладонь к специальному сканеру.

Как сообщает РИА Новости, глава Роскомнадзора считает биоидентификацию опасной историей, потому что биометрические данные являются не только личным, но и национальным достоянием.

“У меня было несколько разговоров с руководством Сбербанка, и моя позиция заключается в следующем: этот вопрос требует публичного обсуждения… – сказал Жаров. – Отношение к проекту “Ладошки” у меня отрицательное, мы находимся в дискуссии, и сейчас по закону его не должно быть, по крайней мере, школы мы по этому поводу наказываем”.

Ранее Praktika.ru писала, что Роскомнадзор заблокировал более 40 «зеркал» торрент-трекеров.