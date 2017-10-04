Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма «Крым» со 167 сайтов. Интернет-ресурсы «залили» фильм, который стал одним из самых популярных за минувшие дни и возглавил российский прокат.

134 ресурса уже удалили копии фильма, сообщает Russia Today. Сейчас ожидается удаление еще с 10 сайтов. Если их владельцы не удалят пиратскую копию, их настигнет та же судьба, что и 23 сайта, отказавшиеся удалять картину. Их уже блокирует Роскомнадзор — в ведомство поступило решение суд о том, что необходимо принять меры по защите прав компании «Пиманов и партнеры».