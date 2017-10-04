Сегодня:
$
Нефть
Золото
04 октября, в 18:53
Новости

Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма «Крым»

Их "залили" на 167 сайтов
Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма «Крым» со 167 сайтов. Интернет-ресурсы «залили» фильм, который стал одним из самых популярных за минувшие дни и возглавил российский прокат.

134 ресурса уже удалили копии фильма, сообщает Russia Today. Сейчас ожидается удаление еще с 10 сайтов. Если их владельцы не удалят пиратскую копию, их настигнет та же судьба, что и 23 сайта, отказавшиеся удалять картину. Их уже блокирует Роскомнадзор — в ведомство поступило решение суд о том, что необходимо принять меры по защите прав  компании «Пиманов и партнеры».

Как ранее писала «Практика», фильм «Крым» посвящен истории любви девушки из Киева и молодого человека из Севастополя, которые оказались по разные стороны баррикад, но не смогли отказаться от любви.

Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
06 октября, в 20:23
«Матильду» показали в Крыму представителям дома Романовых
Новости
06 октября, в 01:08
Президент Чехии назвал разницу в отношении к Крыму и Косово двойными стандартами
Новости
26 октября, в 16:47
Влад Маленко: «Матильда» – это синоним успешной рекламы

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо