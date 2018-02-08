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08 февраля, в 12:18
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Роскомнадзор проведет комплексную проверку Facebook

В 2018 году ведомство проинспектирует соцсеть на предмет соблюдения законодательства РФ

Руководство Роскомнадзора сообщило о намерении провести комплексную проверку социальной сети Facebook в части соблюдения требований российского законодательства.

Об этом в ходе встречи с представителями компании заявил руководитель ведомства Александр Жаров, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

Жаров уточнил, что проверка будет проведена во второй половине 2018 года.

Переговоры, в которых приняли участие руководитель по связям с государственными организациями Европейского Союза Томас Кристенсен и директор по связям с государственными организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэлла Чех, состоялись 8 февраля в Москве.

Роскомнадзор и ответственные лица Facebook договорились об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к комплексной проверке.


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