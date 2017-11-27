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27 ноября, в 11:00
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Роскомнадзор проверит Twitter на качество защиты персональных данных

Ведомство внимательно следит за иностранными информпродуктами и соцсетями

Роскомнадзор в следующем году проверит  Twitter на то, как социальная сеть исполняет обещание по исполнению законодательства о защите персональных данных российских граждан на территории РФ.

Об этом рассказал руководитель ведомства Александр Жаров, сообщает ТАСС. Чиновник отметил, что в ведомстве есть официальное письмо от Twitter о том, что к середине 2018 года они собираются локализовать базы данных россиян на территории России. «Можно уверенно сказать, что до конца 2018 года мы их проверим, чтобы убедиться, что обещанное исполнено», – сказал Жаров.

Также политик добавил, что Роскомнадзор будет внимательно следить за иностранными информпродуктами, которые работают на территории РФ, особенно во время предвыборной кампании. Но отслеживание рекламного контента в проверку не входит.

 


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