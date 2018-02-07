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07 февраля, в 18:55
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Роскомнадзор заблокировал 200 сайтов с фальшивой атрибутикой ЧМ-2018

Существует еще 37 тысяч опасных страничек

Роскомнадзор заблокировал  в РФ 200 сайтов, на которых продавали фальшивую атрибутику ЧМ-2018 и билеты на мундиаль. Все сайты были заблокированы на основании судебных решений – 199 страниц сайтов попали в Единый реестр.

Владельцы 169 сайтов добровольно ограничили доступ к противоправной информации, а вот доступ еще к 15 сайтам пришлось блокировать через операторов связи, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Перед чемпионатом мира, который пройдет в России в 2018 году, активизировались мошенники. В основном, мошеннические сайты привлекают пользователей заниженными ценами. Существует около 37 тысяч доменов со словами в духе: “FIFA”, “Russia”, “WorldСup2018”, “tickets” или  “чемпионат мира”.

Praktika.ru регулярно рассказывает о подготовке к ЧМ-2018.


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