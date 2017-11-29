Роскосмос озвучил версию исчезновения разгонного блока “Фрегат”

Директор филиала госкорпорации “Роскосмос” на космодроме “Восточный” Константин Чмаров заявил, что разгонный блок “Фрегат” и космические аппараты, которые были запущены 28 ноября с космодрома “Восточный”, вероятнее всего сгорели в атмосфере.

“Космическая головная часть в составе разгонного блока “Фрегат” и космических аппаратов – их местонахождение вызывает вопросы. Первое очевидное предположение, что часть аппаратов сгорела в атмосфере, разрушилась, потому что невозможно на такой скорости войти в атмосферу и быть сохраненным монолитным куском”, – цитирует его ТАСС.

Чмаров также подчеркнул, что все составные части ракеты-носителя “Союз-2.1б” приземлились в запланированных районах падения.

Ранее «Практика» писала о том, что запущенный с “Восточного” спутник «Метеор-М» не вышел на связь.