Роскосмос планирует развивать космический туризм

Генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров на конференции “Космос как бизнес” рассказал, что российский сегмент МКС планируется развивать не только для исследований, но и для космического туризма и создания модулей. Для этого госкорпорация обсуждает сотрудничество с ведущими международными компаниями

“Хочу сказать, что в этом направлении у нас также есть серьезные наработки с ведущими компаниями международными, которые работают на этом рынке”, – цитирует Комарова ТАСС.

В стратегии развития Роскосмоса до 2025-2030 годов сделан акцент на коммерциализацию и увеличение доли госкорпорации на рынке эффективных современных продуктов. Среди них Комаров назвал проект “Цифровая Земля”, который предоставляет данные с помощью дистанционного зондирования планеты, и проект провайдера телекоммуникационных услуг.

Ранее Praktika.ru писала, что Роскосмос прорабатывает различные варианты концепций орбитальных станций, которые призваны заменить МКС.