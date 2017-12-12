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12 декабря, в 11:41
Новости

Роскосмос планирует развивать космический туризм

Госкорпорация обсуждает сотрудничество с ведущими международными компаниями

Генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров на конференции “Космос как бизнес” рассказал, что российский сегмент МКС планируется развивать не только для исследований, но и для космического туризма и создания модулей. Для этого госкорпорация обсуждает сотрудничество с ведущими международными компаниями

“Хочу сказать, что в этом направлении у нас также есть серьезные наработки с ведущими компаниями международными, которые работают на этом рынке”, – цитирует Комарова ТАСС.

В стратегии развития Роскосмоса до 2025-2030 годов сделан акцент на коммерциализацию и увеличение доли госкорпорации на рынке эффективных современных продуктов. Среди них Комаров назвал проект “Цифровая Земля”, который предоставляет данные с помощью дистанционного зондирования планеты, и проект провайдера телекоммуникационных услуг.

Ранее Praktika.ru писала, что Роскосмос прорабатывает различные варианты концепций орбитальных станций, которые призваны заменить МКС.


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Сергей Иванович
Гость
Сергей Иванович

Они бы, суки, работали бы без брака, чтобы свои деньги (в смысле – наши, народные) не тратить.

11 дней 4 часов назад