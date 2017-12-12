Роскосмос планирует развивать космический туризм

Генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров на конференции “Космос как бизнес” рассказал, что российский сегмент МКС планируется развивать не только для исследований, но и для космического туризма и создания модулей. Для этого госкорпорация обсуждает сотрудничество с ведущими международными компаниями
“Хочу сказать, что в этом направлении у нас также есть серьезные наработки с ведущими компаниями международными, которые работают на этом рынке”, – цитирует Комарова ТАСС.
В стратегии развития Роскосмоса до 2025-2030 годов сделан акцент на коммерциализацию и увеличение доли госкорпорации на рынке эффективных современных продуктов. Среди них Комаров назвал проект “Цифровая Земля”, который предоставляет данные с помощью дистанционного зондирования планеты, и проект провайдера телекоммуникационных услуг.
Ранее Praktika.ru писала, что Роскосмос прорабатывает различные варианты концепций орбитальных станций, которые призваны заменить МКС.
Оставить комментарий
Они бы, суки, работали бы без брака, чтобы свои деньги (в смысле – наши, народные) не тратить.