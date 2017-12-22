“Роснефть” и АФК “Система” урегулировали миром судебное разбирательство

Судебное разбирательство между “Роснефтью” и АФК “Система закончилось подписанием мирового соглашения.

Как сообщает РИА Новости, свои подписи под документом поставили все участники спора – “Роснефть”, “Башнефть”, АФК “Система” и Башкирия. Условия были согласованы советом директоров “Башнефти”. АФК обязуется возместить 100 миллиардов рублей “Башнефти”, средства частично будут привлечены за счет финансовой помощи Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций.

РФПИ, выступивший посредником в судебном споре, приветствовал решение, назвав его позитивным сигналом для российского рынка.