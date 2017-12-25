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Роснефть и АФК Система хотят подписать мировое соглашение

Соответствующее заявление было подано в Арбитражный суд Башкирии

“Роснефть”, “Башнефть” и АФК “Система” подали заявление в Арбитражный суд Башкирии об утверждении мирового соглашения.

Заявление датировано 25 декабря, сообщает РИА Новости. В, пятницу, 22 декабря, стороны договорились заключить мировое соглашение, согласно которому АФК “Система” выплатит  “Башнефти” 100 миллиардов рублей до 30 марта 2018 года.

Помощь в выделении средств окажет Российский фонд прямых инвестиций и Сбербанк. После выплаты данной суммы стороны откажутся от взаимных претензий.

 


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